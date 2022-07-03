Парк служебного транспорта ГИБДД столицы обновился за последние три года на две трети
За последние три года парк служебного транспорта Госавтоинспекции Москвы был обновлен более чем на две трети. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил начальник столичного управления ГИБДД Александр Быков.
— В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также закупок правительства города Москвы за последние три года парк служебного транспорта столичной Госавтоинспекции обновился более чем на две трети, — сказал он.
Глава ГИБДД добавил, что сегодня ведомство применяет дистанционные формы контроля на дорогах. Они позволяют сотрудникам в режиме реального времени следить за передвижениями нарушителей. Это исключает необходимость погонь и ускоряет процесс выявления их в потоке автомобилей, передает агентство городских новостей «Москва».
1 июля стало известно, что сотрудники ГИБДД прекратят использовать ручные радары на дорогах страны. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отметил, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания.