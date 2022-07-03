Парк служебного транспорта ГИБДД столицы обновился за последние три года на две трети

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За последние три года парк служебного транспорта Госавтоинспекции Москвы был обновлен более чем на две трети. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил начальник столичного управления ГИБДД Александр Быков.

— В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также закупок правительства города Москвы за последние три года парк служебного транспорта столичной Госавтоинспекции обновился более чем на две трети, — сказал он.

Глава ГИБДД добавил, что сегодня ведомство применяет дистанционные формы контроля на дорогах. Они позволяют сотрудникам в режиме реального времени следить за передвижениями нарушителей. Это исключает необходимость погонь и ускоряет процесс выявления их в потоке автомобилей, передает агентство городских новостей «Москва».

1 июля стало известно, что сотрудники ГИБДД прекратят использовать ручные радары на дорогах страны. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отметил, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания.