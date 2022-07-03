Москвичам рассказали о воскресной концертной программе фестиваля «10 лет. Новая Москва»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В воскресенье, 3 июля, на Манежной площади пройдут выступления творческих коллективов в рамках празднования десятилетия Троицкого и Новомосковского административных округов столицы (ТиНАО).

Так, в 15:00 перед жителями и гостями столицы проведет свое выступление фольклорный ансамбль «Кладец». С 16:00 до 19:00 пройдет концерт солистов и творческих коллективов дворца культуры «Московский».

Также стало известно, что предприятия и компании вышеуказанных административных округов представят свою продукцию на фестивале «10 лет. Новая Москва». Предприятия из ТиНАО на фестивале представят рыбную (белуга, осетр, окунь, горбуша и форель) и фермерскую продукцию (молочную продукцию, мясо, фрукты, ягоды и овощи).

В период с 1 по 10 июля на Манежной площади и на переходе между Манежной площадью и площадью Революции пройдет фестиваль «10 лет. Новая Москва». Гости фестиваля познакомят с туристической сферой Новой Москвы: горожанам расскажут о санаторно-курортных комплексах, детском отдыхе, достопримечательностях, парках и местах для организации рыбалки.