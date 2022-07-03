Жителям Москвы рассказали о работе почетного реставратора Елены Николаевой

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Почетный реставратор столицы Елена Николаева сохранила десятки городских шедевров архитектуры. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Взять, к примеру, старинные здания. Немногие из них строились в один прием — большинство подвергалось переделкам, реконструкциям, обросло пристройками. Следовательно, перед началом работ нам необходимо определить время и характер каждой части, установить не только архитектурные особенности сооружений, но и изучить несущие конструкции, выявить дефекты и деформации, определить прочностные характеристики строительных материалов, выполнить необходимые расчеты, — рассказала Николаева.

Она добавила, что сохранение любого объекта культурного наследия требует проведения научно обоснованных реставрационных работ. Так, инженер-реставратор должен обладать талантом исследователя, хорошо знать старинные строительные приемы, разбираться в основах археологии и геологии.

На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что Елена Николаева отреставрировала Государственный исторический музей на Красной площади, дом именитого купца Кирьякова на Петровке, дом общества «Детский труд и отдых» в Вадковском переулке, жилой дом купцов Андроновых на Покровке, скульптурную композицию «Рабочий и колхозница», дом Игумнова на Большой Якиманке, павильон «Космос» на ВДНХ и другие памятники.

Также стало известно о начале работ по реставрации объекта культурного наследия регионального значения — архитектурного ансамбля XIX века, состоящего из двух кирпичных жилых зданий с торговыми лавками на Пятницкой улице. Специалистам предстоит привести в порядок кровли памятников, отремонтировать стропильную конструкцию и многое другое.