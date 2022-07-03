Несет ли реальную угрозу России размещение базы НАТО на границе с Финляндией

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Размещение военной базы НАТО в Южной Карелии (область Финляндии, которая граничит с РФ) не представляет серьезной угрозы военного характера для России. Такое мнение высказал политолог и общественный деятель Сергей Марков, комментируя инициативу руководства финского города Лаппеенранта разместить базу Североатлантического альянса в данном муниципалитете.

По словам Маркова, это предложение региональными властями было выражено с целью улучшить экономическое состояние региона. И уж точно в этом желании не прослеживается «ничего антироссийского», заметил политолог:

— Финские территории и без того на 90 процентов интегрированы в НАТО, поэтому наши официальные лица так спокойно реагируют на желание этой страны полностью перейти под крыло альянса. К тому же это позиция, высказанная муниципалитетом, а региональные власти как раз очень заинтересованы в том, чтобы база НАТО разместилась на их территории.

Это, по словам Маркова, стимулирует развитие местной экономики. Так, присутствие военной базы улучшит деятельность местного среднего бизнеса, который будет привлечен для оснащения пункта всевозможными коммуникациями. Эксперт уверен, что такая инициатива вполне рациональна с точки зрения экономики:

— В желании улучшить экономическую ситуацию в регионе ничего антироссийского нет, даже если база в непосредственной близости с нашими границами. С военной точки зрения это угрозы не представляет.

А вот реальная угроза, уточнил спикер, может возникнуть со стороны Прибалтики, если там начнется усиление военной активности или будет размещен ядерный арсенал. В таком случае и РФ придется перейти в повышенную готовность на западном направлении.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо, где он проинформировал о приеме в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. Отмечается, что аналогичное письмо было направлено в «определенные комитеты Конгресса».