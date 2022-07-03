Собянин рассказал о работе московской «Системы 112»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 3 июля, рассказал о работе московской «Системы 112», в которую поступают все сигналы о происшествиях.

— К ней подключены больше 230 городских служб — пожарные, аварийные бригады, спасатели, медики, операторы связи. Диспетчеры принимают звонки на 18 языках, — отметил он.

При этом глава города уточнил, что наличие мощной команды и автоматизация процессов позволяют существенно сокращать время приема и обработки сигналов. Так, на опрос звонящего уходит минута, на отправку информации службам — всего 30 секунд.

В заключение мэр в своем Telegram-канале поблагодарил людей, работающих в этой системе.

Также Собянин рассказал, что на развитие территорий столицы в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) правительство города в текущем году году выделит инвесторам 137 гектаров земли без проведения торгов. По его словам, больше половины территорий город отдаст под строительство производственных предприятий для создания новых рабочих мест.

Так, в Северном создадут технопарк с распределительным центром, в Зеленограде — производственный комплекс по выпуску строительной продукции, а в поселении Щаповском — завод стройматериалов из дерева.