Губернатор Белгородской области ответил на вопрос, как жителям региона спать спокойно

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Прошедшей ночью украинские военные совершили атаку на Белгород, в результате которой три человека погибли, а четыре пострадали. Губернатор региона, отвечая на вопрос, как жителям спокойно спать, ответил словом «никак». Об этом стало известно в воскресенье, 3 июля.

— Никак. Все, что зависит от меня, моих оперативных служб, мы сделали, делаем и будем делать. То, что сейчас случилось, — это, конечно, крайне сложная ситуация. Сказать о том, что больше (такого — прим. «ВМ») никогда не будет, я вам не могу, — сказал он.

Губернатор добавил, что власти региона возьмут на себя решения всех вопросов. Однако им необходимо время для оценки ущерба, передает РБК.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе три человека погибли в результате серии взрывов. По его словам, всего четверо пострадавших, двое из них доставлены в больницу.

Позже в Минобороны России заявили, что украинские военные этой ночью совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.