Юбилейный концерт группы «Земляне» состоялся в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Накануне на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоялся юбилейный концерт группы «Земляне». Он был посвящен 45-летию коллектива. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

— Грандиозное шоу, по масштабу не уступающее выступлениям мировых рок-групп первой величины, собрало зрителей всех возрастов — от ровесников основателей группы до семей с детьми. Заполненные трибуны ликовали, а в фан-зоне, где яблоку было негде упасть, зрители танцевали и подпевали исполнителям, — говорится в сообщении.

Отмечается, что цена билетом составила 45 рублей на места на трибунах и 70 рублей для танцпола. Кроме того, 15 тысяч билетов распространили бесплатно через социальные и ветеранские организации. Полученные деньги от продаж и гонорар артистов были переданы на лечение раненых в больнице Горловки, расположенной в Донецкой народной республике.

До этого стало известно, что в воскресенье, 3 июля, на Манежной площади пройдут выступления творческих коллективов в рамках празднования десятилетия Троицкого и Новомосковского административных округов столицы (ТиНАО). Так, в 15:00 перед жителями и гостями столицы проведет свое выступление фольклорный ансамбль «Кладец».