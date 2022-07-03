Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Атака хищника: ихтиолог объяснил, почему акулы нападают на человека

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Атака хищника: ихтиолог объяснил, почему акулы нападают на человека
акула / Фото: YOUTUBE - NAT GEO WILD РОССИЯ

Акулы не нападают на людей и стараются не приближаться к ним. Случаи, когда подводные хищники атаковали человека, связаны преимущественно с тем, что они могли перепутать пловца с морским обитателем. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ихтиолог Дмитрий Симаков, комментируя новость о смертельном нападении акулы на жительницу Австрии у берегов египетской Хургады.

По словам эксперта, жертвами больших рыб нередко становятся дайверы, напоминающие своей экипировкой тюленей.

— А вот серферы, например, своими досками похожи на черепах, поэтому тоже попадают в печальную статистику нападений, — заметил Симаков. — С точки зрения гастрономической привлекательности, человек абсолютно неинтересен для хищника.

В нем, как заметил эксперт, меньше высокоэнергетических жиров, чем в рыбах, морских котиках, тюленях и иной подводной живности. Даже съев взрослого человека, акула останется голодной. Нежеланием доедать случайную жертву и объясняются случаи, когда акулы после нападения уплывали прочь, поняв, что они наткнулись на человека.

— Поэтому некоторым жертвам нападений удается спастись, — подчеркнул сикер. — Что правда, они очень часто лишаются конечностей — руки или ноги. Ведь при нападении акула непременно какую-то часть тела откусывает. Ей нужно распробовать, насколько потенциальная пища для нее питательна.

Еще одна причина атаки хищника на человека связана с ее плохим зрением. Акулы воспринимают мир в черно-белых оттенках, а в глубоких и мутных водах им не всегда удается распознать, кто перед ними плавает — человек или представитель подводного мира.

Чаще всего на человека нападают следующие виды акул: большая белая, тигровая, бычья и длиннокрылая. К слову, самой неприхотливой среди этих видов является тигровая. Если она нападет, то съест свою жертву полностью в отличие от других своих сородичей, заключил эксперт.

Согласно информации СМИ, инцидент с нападением на отдыхающую из Австрии произошел на египетском курорте Хургада, в районе Сахл-Хашиш. Акула откусила женщине руку и ногу. Врачи, которые прибыли на место происшествия констатировали смерть пациентки. В связи с инцидентом в регионе власти запретили дайвинг, купание и рыбалку. В свою очередь один из российских туристов, который оказался на месте происшествия, рассказал журналистам, что до нападения акулы на женщину он и еще двое отдыхавших столкнулись с хищником у пирса. Однако на их сообщения об опасности спасатели не отреагировали и не закрыли купание.

Курорты Океаны Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте