Атака хищника: ихтиолог объяснил, почему акулы нападают на человека

акула / Фото: YOUTUBE - NAT GEO WILD РОССИЯ

Акулы не нападают на людей и стараются не приближаться к ним. Случаи, когда подводные хищники атаковали человека, связаны преимущественно с тем, что они могли перепутать пловца с морским обитателем. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ихтиолог Дмитрий Симаков, комментируя новость о смертельном нападении акулы на жительницу Австрии у берегов египетской Хургады.

По словам эксперта, жертвами больших рыб нередко становятся дайверы, напоминающие своей экипировкой тюленей.

— А вот серферы, например, своими досками похожи на черепах, поэтому тоже попадают в печальную статистику нападений, — заметил Симаков. — С точки зрения гастрономической привлекательности, человек абсолютно неинтересен для хищника.

В нем, как заметил эксперт, меньше высокоэнергетических жиров, чем в рыбах, морских котиках, тюленях и иной подводной живности. Даже съев взрослого человека, акула останется голодной. Нежеланием доедать случайную жертву и объясняются случаи, когда акулы после нападения уплывали прочь, поняв, что они наткнулись на человека.

— Поэтому некоторым жертвам нападений удается спастись, — подчеркнул сикер. — Что правда, они очень часто лишаются конечностей — руки или ноги. Ведь при нападении акула непременно какую-то часть тела откусывает. Ей нужно распробовать, насколько потенциальная пища для нее питательна.

Еще одна причина атаки хищника на человека связана с ее плохим зрением. Акулы воспринимают мир в черно-белых оттенках, а в глубоких и мутных водах им не всегда удается распознать, кто перед ними плавает — человек или представитель подводного мира.

Чаще всего на человека нападают следующие виды акул: большая белая, тигровая, бычья и длиннокрылая. К слову, самой неприхотливой среди этих видов является тигровая. Если она нападет, то съест свою жертву полностью в отличие от других своих сородичей, заключил эксперт.

Согласно информации СМИ, инцидент с нападением на отдыхающую из Австрии произошел на египетском курорте Хургада, в районе Сахл-Хашиш. Акула откусила женщине руку и ногу. Врачи, которые прибыли на место происшествия констатировали смерть пациентки. В связи с инцидентом в регионе власти запретили дайвинг, купание и рыбалку. В свою очередь один из российских туристов, который оказался на месте происшествия, рассказал журналистам, что до нападения акулы на женщину он и еще двое отдыхавших столкнулись с хищником у пирса. Однако на их сообщения об опасности спасатели не отреагировали и не закрыли купание.