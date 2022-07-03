«К черту этого клоуна!»: французы назвали безумием просьбу Зеленского о поставках оружия

Фото: bundeskanzleramt.at

Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского касательно предоставления стране современной артиллерии и финансовой поддержки.

— Это не значит, что я за Путина: я за мир. Если мы хотим мира, мы не должны посылать оружие на поля сражений, — отметила gyann.

Глава государства заявил, что Украине необходимо «около пяти миллиардов долларов в месяц». В связи с этим многие пользователи пришли в ярость из-за «наглых» требований лидера, а некоторые напомнили, что платят налоги в своей стране не для того, чтобы его содержать.

Также пользователи Сети подчеркнули смехотворность заявлений и предложений Зеленского. «К черту этого клоуна», — написал один из читателей газеты, передает РИА Новости.

1 июля бывший статс-секретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер заявил, что Зеленский «сошел с ума», потому что требует от Запада эскалации ситуации на территории своей страны вместо призывов к миру.

По словам экс-чиновника, на саммите НАТО в Мадриде украинский лидер призвал военный блок вступить в открытый конфликт с Россией.