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Песков призвал Украину принять условия России и вернуться к переговорам

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков призвал Украину принять условия России и вернуться к переговорам
Фото: Администрация президента РФ

Украине придется вернуться к переговорному процессу и принять условия России. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации снизилась. Но мы не сомневаемся, что рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает. И опять настанет черед переговоров, перед коими украинцам предстоит понять еще раз все наши условия, — заметил он.

Чиновник подчеркнул, что Киев осведомлен обо всех требованиях Москвы. От украинской стороны требуется только принять их и закрепить в соответствующем документе, который и так уже во многом согласован, сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что в настоящее время Вашингтон не усматривает возможности для заключения мирной договоренности между Россией и Украиной.

23 июня глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом в Белоруссии. Он подчеркнул, что российское правительство ничего самостоятельно предлагать не будет, так как «давно уже все предложило».

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