Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Невролог перечислил вызывающие мигрень продукты

Евгений Белоусов
Общество
Невролог перечислил вызывающие мигрень продукты
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Употребление некоторых видов продуктов способно повлечь за собой мигрень. Об этом сообщил невролог Александр Комаров.

— Они (пациенты с мигренью — прим. «ВМ») уже знают, что такое мигрень, готовы к этой ситуации, примерно знают, когда появляется и что провоцирует. Например, красное вино, твердые сорта сыра, шоколад, недосыпание или какой-то другой триггер, — объяснил специалист.

Страдающие от мигрени люди, уточнил невролог, стягивают голову холодным или горячим полотенцем, чтобы справиться с болью. Также они принимают для этого душ, но если не помог ни один из этих способов, можно уйти в темную комнату и попытаться уснуть.

Пр этом от лечения народными средствами эксперт посоветовал отказаться. Это не более чем самообман: травы — всего лишь ритуал, а народные методы лишь слегка могут унять боль, передает слова Комарова News.ru.

Врач-невролог Олеся Богомолова рассказала, что серьезные заболевания и дисбаланс микроэлементов могут являться причиной судорог в мышцах. По словам специалиста, перенапряжение является одной из самых частых причин этого явления.

Здоровье Врачи мигрень
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте