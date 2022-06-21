Врач-невролог рассказала, о каких серьезных болезнях могут говорить судороги

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Серьезные заболевания и дисбаланс микроэлементов могут являться причиной судорог в мышцах. Об этом рассказала врач-невролог Олеся Богомолова.

— Пациенты часто жалуются на внезапные болезненные сокращения мышцы или сразу группы мышц. Это судороги, еще их называют крампи. Чаще всего сводит икроножную мышцу: она сжимается, твердеет, человек при этом чувствует сильную боль, — пояснила Богомолова.

По словам врача, перенапряжение является одной из самых частых причин этого явления. Также судороги могут быть результатом электролитического дисбаланса. Это когда в организме есть недостаток калия, натрия, кальция и магния.

Однако причиной судорог может стать отравление или инфекция, например ротавирус.

По словам эксперта, мышечные сокращения могут появиться у людей с тревожно-депрессивными расстройствами и при наличии патологии опорно-двигательной и нервной систем.

Судороги у пожилых людей часто сочетаются с нарушением кровообращения в ногах. Врач говорит, что при этом могут возникнуть отеки и риск развития тромбозов.

Эпилепсия и мышечные дистонии также могут стать причиной судорог, отметила Богомолова. По ее мнению, мышечные сокращения могут сигнализировать о развитии редкой патологии — боковом амиотрофическом склерозе, энцефалите, опухоли или травме, болезни Паркинсона или предупреждать о различных полинейропатиях — множественных поражениях периферических нервов.

Врач-невролог отметила, что резкая отмена или передозировка некоторых рецептурных седативных препаратов, алкоголизм или дефицит витаминов группы B также могут вызвать это физиологическое явление. К факторам возникновения также может относиться прием некоторых лекарств: бета-блокаторов, диуретиков, статинов, антиретровирусных средств, сообщает «Москва 24».

Недавно врач-невролог Геннадий Жданов также рассказал о природе возникновения судорог.