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Безос упрекнул Байдена за призыв снизить цены на бензин

Евгений Белоусов
Экономика
Безос упрекнул Байдена за призыв снизить цены на бензин
Фото: YouTube / David Rubenstein

Требование президента США Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин говорит о том, что он либо заблуждается, либо у него «глубокое непонимание основной динамики рынка». Об этом заявил миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос в воскресенье, 3 июля.

— Ой! Инфляция слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления, — сказал предприниматель.

Таким образом Безос отреагировал на недавнее заявление Байдена. Американский лидер тогда призвал владельцев заправок путем снижения цен «отразить стоимость», которую они «платят за продукт», передает РБК.

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Иллинойс заявил, что Соединенные Штаты за два года пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира. По его словам, основные проблемы Штатов заключаются в ценах на топливо, рекордных показателях инфляции, высоком уровне преступности, отсутствии свободы СМИ и потери энергонезависимости.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что Соединенные Штаты в вопросе роста инфляции и цен на топливо «сами себя высекли», словно унтер-офицерская вдова в произведении прозаика Николая Гоголя.

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