Директора клиники в Москве задержали после гибели пациентки при пожаре

Фото: depositphotos

Директор частной наркологической клиники на севере Москвы, где в пожаре погибла женщина 1974 года рождения, был задержан. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 3 июля.

Сообщение о задержании поступило в прокуратуру Северо-Восточного административного округа, уточнила она. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Москвы, заключила Нефедова.

3 июля на северо-востоке столицы в Алтуфьевском районе произошло возгорание в частной наркологической клинике. Пожар случился в трехэтажном здании в проезде Черского, 13, корпус 4.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, горели оборудование и отделка в коридоре. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.