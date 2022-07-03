СК возбудил дело после пожара в наркологической клинике на севере Москвы

Фото: СК РФ

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Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частной наркологической клинике на севере столицы, где погибла женщина 1974 года рождения. Об этом сообщается в воскресенье, 3 июля, в официальном Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

— По результатам доследственной проверки столичным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности» и частью 2 статьи 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.