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Минобороны Британии сообщило о взломе сайтов и соцсетей ведомства

Евгений Белоусов
В мире
Минобороны Британии сообщило о взломе сайтов и соцсетей ведомства
Фото: Unsplash

Страницы сухопутных сил ВС Британии в Twitter и YouTube были взломаны. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе британского минобороны.

— Мы предельно серьезно относимся к информационной безопасности и работаем над решением проблемы. До завершения расследования давать дальнейшие комментарии было бы некорректно, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Twitter британской армии начали появляться ссылки на страницы с сообщениями о розыгрыше NFT-токенов. При этом страница армии в YouTube переименовали в канал об инвестициях в криптовалюту.

С YouTube-канала армии также пропали все видео. Кроме того, на ней ведется несколько онлайн-трансляций, передает ТАСС.

В начале июня сайт Министерства строительства России подвергся кибератаке. Уточнялось, что его взломала команда DumpForums.com.

Хакеры потребовали у администраторов сайта перевести им на счет 0,5 биткоина (около миллиона рублей) на указанный кошелек. В противном случае они пригрозили выложить в открытый доступ персональные данные пользователей.

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