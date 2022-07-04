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Семья из Одессы пожаловалась на негуманное обращение к беженцам в Великобритании

Егор Провоторов
В мире
Семья из Одессы пожаловалась на негуманное обращение к беженцам в Великобритании
Фото: Unsplash

Семья украинских беженцев оказалась вынуждена «бороться за гуманное обращение» после того, как прибыла в Великобританию, пишет в воскресенье, 3 июля, местное издание The Daily Echo.

Инцидент случился в городе Саутгемптон. 45-летняя Наталья Голикова из Одессы вместе с двумя дочерями 14 и 16 лет и 16-летним племянником выехала из родного города в конце апреля. Месяц семья прожила в Ницце, а в середине июня прибыла в Англию, откуда рассчитывала перебраться в Шотландию. Вместо этого друзья порекомендовали отправиться в Саутгемптон, несмотря на отсутствие принимающей стороны.

Местный городской совет предложил им комнату в общежитии, находящуюся в плачевном состоянии с черной плесенью. Во время пребывания там у них крали даже еду, поэтому эту локацию им пришлось покинуть.

— На Украине мы были совершенно нормальной семьей, но когда мы приехали в общежитие, мы были в шоке, — пожаловалась Голикова в беседе с журналистами.

Они перебрались в гостиницу, где ждали до 1 июля решения городского совета о предоставлении нормального жилья. Жители Одессы пообещали постараться интегрироваться в это «новое общество», пишет РИА Новости.

Накануне появилась информация, что британский офицер выгнал из своего дома на улицу многодетную семью с Украины.

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