Вице-президента США Харрис раскритиковали за смех после слов о бензине

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Зрители Fox News раскритиковали вице-президента США Камалу Харрис за смех при обсуждении цен на бензин.

— Я фермер, и мне больно от нынешних цен на бензин. В это сложно поверить, — написал в комментарии Джон Арнольд.

Так, 2 июля политик принимала участие в публичном выступлении в Новом Орлеане. Во время дискуссии она услышала реплику о том, что люди начинают искать в интернете способы приготовить бензин в домашних условиях. В ответ Харрис подняла на смех выступавшего и попросила не пытаться это сделать. Зрителям подобное поведение вице-президента не понравилось.

— Такое чувство, будто мы дети, которых родители оставили дома с жутким дядей Джо и сумасшедшей тетей Камалой, — цитирует Черил Батлера «Известия».

В воскресенье, 3 июля, миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос заявил, что требование президента США Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин говорит о том, что он либо заблуждается, либо у него «глубокое непонимание основной динамики рынка». Таким образом Безос отреагировал на недавнее заявление Байдена. Американский лидер тогда призвал владельцев заправок путем снижения цен «отразить стоимость», которую они «платят за продукт».