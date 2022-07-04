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Москвичам рассказали о меню на фестивале «10 лет. Новая Москва»

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали о меню на фестивале «10 лет. Новая Москва»
Фото: Московские сезоны

Гости праздничных площадок фестиваля «10 лет. Новая Москвы» могут попробовать блюда, приготовленные из продуктов, выращенных в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в понедельник, 4 июля.

Так, гости фестиваля смогут попробовать суп-гуляш с говядиной, который подают в подовом ржаном хлебе, плов с ягнятиной, кутабы со шпинатом и многое другое. Особое внимание организаторы уделили традиционным летним угощениям. Москвичам приготовили перепелов на мангале, шашлык из креветок или фермерской баранины.

Кроме того, на фестивали можно приобрести мини-пиццы с курицей на гриле, четырьмя видами сыра, ветчиной и сыром, бургеры. Также представлены и знакомые многим гонконгские вафли с самыми разными начинками.

В период с 1 по 10 июля на Манежной площади и в переходе между Манежной площадью и площадью Революции пройдет фестиваль «10 лет. Новая Москва». Гости фестиваля познакомят с туристической сферой Новой Москвы: горожанам расскажут о санаторно-курортных комплексах, детском отдыхе, достопримечательностях, парках и местах для организации рыбалки.

Новая Москва блюда Фестивали
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