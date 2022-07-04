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Заммэра Сергунина: Во время Российской креативной недели на московской площадке пройдет свыше 40 мероприятий

Евгений Белоусов
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Заммэра Сергунина: Во время Российской креативной недели на московской площадке пройдет свыше 40 мероприятий
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Столица представит площадку Created in Moscow на Российской креативной неделе — крупнейшем в стране событии для представителей творческих специальностей, которое пройдет с 7 по 10 июля в Парке Горького. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В московскую программу Российской креативной недели вошло больше 40 мероприятий. Запланированы паблик-токи, лекции, мастер-классы, кинопоказы. Своим опытом и знаниями поделятся успешные предприниматели, эксперты и представители стартапов, — сказала заммэра.

Тематикой шатра, как и всей Российской креативной недели, станут культурные коды. В течение четырех дней эксперты будут обсуждать самые разные темы.

Так, в первый день деловой программы пройдет дискуссия «Все на фабрику: новый акселератор дизайн-решений для промышленности». Эксперты обсудят, как оптимальнее разработать площадку, где продукт может пройти путь от идеи до реализации, а также при помощи каких инструментов развивать креативную инфраструктуру.

Второй день планируется посвятить коллаборациям бизнеса и культуры, обмену знаниями, опытом, технологиями, а также налаживанию коммуникаций. В рамках паблик-тока «Культурные институции как инструмент развития креативных индустрий» спикеры обсудят, какие программы обмена опытом необходимо создать, чтобы интегрировать актуальные столичные практики в региональные культурные центры, кластеры и музеи.

При этом в третий день в ходе беседы «Образование в креативных индустриях: ответ на запрос бизнеса» эксперты обсудят, каким требованиям в области создания, организации, развития и продвижения креативных проектов должны отвечать современные образовательные программы.

Главная тема завершающего дня программы — взгляд в будущее. Гостей познакомят с новыми теориями и практиками в сфере креативных индустрий. Специалисты обсудят инвестирование корпораций в искусство и преобразование городской среды.

Мероприятия для посетителей подготовили более 50 партнеров московской программы Российской креативной недели. Кроме того, юные гости смогут побывать в лаборатории программирования, в которой пройдет урок по профориентации.

28 июня в Москве подвели итоги хакатона Moscow City Hack, который проходил в онлайн-формате. Так, 12 команд разделили призовой фонд в размере 2,4 миллиона рублей, а еще три — получат гранты на обучение на общую сумму миллион рублей.

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