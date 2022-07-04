Россиянин погиб в результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене

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Гражданин России, живущий в Дании, погиб в результате стрельбы в торговом центре «Филдс» в Копенгагене. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в полиции.

Мужчине было 47 лет.

По данным правоохранителей, в результате случившегося несколько человек были ранены и убиты.

В полиции допускают, что произошедшее могло быть терактом, передает ТАСС.

Во вторник, 24 мая, злоумышленник напал на начальную школу в Техасе. В результате случившегося погиб 21 человек. Уточняется, что погибли 18 детей и трое взрослых. Перед тем как отправиться убивать школьников, злоумышленник выстрелил в свою бабушку. Женщина пострадала, но выжила. Ее доставили в больницу в критическом состоянии. Преступника ликвидировали сотрудники правоохранительных органов. В ответ на ситуацию президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби.