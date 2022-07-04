Более двух тысяч тонн гуманитарной помощи отправили из Подмосковья в Донбасс

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Из Московской области в Донбасс отправлено уже более 2,1 тысячи тонн гуманитарной помощи. Продукты питания и товары были доставлены в Донецк, Ясиноватую, Мариуполь, Горловку, Запорожье, Новоазовский и Тельмановский районы, в Светлодарск.

— Московская область — регион, который оказывает очень большую поддержку районам ЛДНР. Это волонтерство, гуманитарная и другая помощь. Гуманитарный конвой, который отправляется в Донбасс, приходит непосредственно к людям, и эта помощь очень ощутима жителями, — сообщил председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.

Продукты и вещи для передачи в Донбасс принимают в ресурсных центрах, вузах, школах, муниципальных общественных палатах. Собирать гуманитарную помощь помогают 1800 волонтеров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

1 июля в подмосковном Подольске для беженцев из ДНР и ЛНР провели консультации по вопросам миграции. Консультации провели представитель сенаторского клуба ФС Совета Федерации России, юрист, член Ассоциации юристов РФ Юрий Шипилов и руководитель региональных социально-гуманитарных проектов Евгений Ракунов, передает РИАМО.

Гуманитарный груз (две 20-тонные фуры) отправлен по линии международной волонтерской группы «Москва — Донбасс» при поддержке секретаря московского отделения «Единой России», заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Московского городского регионального отделения (МГРО) партии.