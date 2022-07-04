Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более двух тысяч тонн гуманитарной помощи отправили из Подмосковья в Донбасс

Ирина Игнатенко
Общество
Более двух тысяч тонн гуманитарной помощи отправили из Подмосковья в Донбасс
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Из Московской области в Донбасс отправлено уже более 2,1 тысячи тонн гуманитарной помощи. Продукты питания и товары были доставлены в Донецк, Ясиноватую, Мариуполь, Горловку, Запорожье, Новоазовский и Тельмановский районы, в Светлодарск.

— Московская область — регион, который оказывает очень большую поддержку районам ЛДНР. Это волонтерство, гуманитарная и другая помощь. Гуманитарный конвой, который отправляется в Донбасс, приходит непосредственно к людям, и эта помощь очень ощутима жителями, — сообщил председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.

Продукты и вещи для передачи в Донбасс принимают в ресурсных центрах, вузах, школах, муниципальных общественных палатах. Собирать гуманитарную помощь помогают 1800 волонтеров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

1 июля в подмосковном Подольске для беженцев из ДНР и ЛНР провели консультации по вопросам миграции. Консультации провели представитель сенаторского клуба ФС Совета Федерации России, юрист, член Ассоциации юристов РФ Юрий Шипилов и руководитель региональных социально-гуманитарных проектов Евгений Ракунов, передает РИАМО.

Гуманитарный груз (две 20-тонные фуры) отправлен по линии международной волонтерской группы «Москва — Донбасс» при поддержке секретаря московского отделения «Единой России», заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Московского городского регионального отделения (МГРО) партии.

Подмосковье Донбасс гуманитарная помощь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте