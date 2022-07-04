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В Совфеде прокомментировали идею передачи российских активов в Британии Украине

Араз Салехов
В мире
В Совфеде прокомментировали идею передачи российских активов в Британии Украине
Фото: Пресс-служба Совфеда

Действия Великобритании можно рассматривать в качестве грабежа и воровства в связи с возможной конфискацией замороженных активов России в пользу Украины. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Грабеж и воровство всегда были присущи Британской империи. И сейчас Великобритания верна стародавним принципам, — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне министр иностранных дел Лиз Трасс сообщила, что Соединенное Королевство выступает за конфискацию попавших под антироссийские санкции активов в пользу Украины и в данный момент прорабатывает этот вопрос. По ее словам, парламенту Великобритании, скорее всего, потребуется принять новый закон, который позволил бы конфисковать замороженные активы РФ, однако глава МИД добавила, что вносить поправки в законы, может, и не понадобится.

При этом замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов заявил, что заморозка активов России является одной из величайших краж в истории человечества. По его словам, подобные действия Запада могут привести к разрушению Бреттон-Вудской системы.

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