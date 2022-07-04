Врач пояснил, в каких случаях человек может потерять голос

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Врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, в каких случаях человек может потерять голос.

По словам врача, гортаноглотка — очень рефлексогенный орган. Если сюда попадает инородное тело, пыль или какой-то аллерген, начинают работать инстинкты и система самосохранения. В случае аллергического компонента также может возникнуть ощущение сухости.

Лишиться голоса можно на фоне сильного волнения. При волнении складки могут «недосмыкаться», человеку становится сложно говорить.

Рефлюкс также может быть причиной пропажи голоса, если происходит заброс кислого содержимого вверх на уровне глотки. Это возможно в случае переедания.

Кроме того, потеря голоса может развиваться на фоне повышенной возбудимости, вызванной проблемами с щитовидной железой.

Еще одна причина потери голоса — опухоли, которые анатомически расположены в гортаноглотке, передает aif.ru.

До этого Владимир Зайцев сообщил, что постоянный насморк может привести к инфаркту или инсульту.