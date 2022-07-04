Центр госуслуг района Свиблово открылся после капитального ремонта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Игарский проезд, 8 Карта всех событий

В столичном районе Свиблово после капитального ремонта открылся для посещения центр госуслуг. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 4 июля.

— В обновленном офисе посетители могут с комфортом оформить государственные услуги и воспользоваться полезными сервисами. Мы грамотно распределили пространство и увеличили зону ожидания, установили больше компьютеров в зоне электронных услуг и криптобиокабину для оформления загранпаспорта сроком на 10 лет, — сказала она.

В ходе работ специалисты обновили отделку помещений, установили современную мебель и улучшили инфраструктуру для маломобильных групп граждан. Кроме того, были оборудованы игровая зона и комната матери и ребенка.

Отмечается, что в честь открытия 4 июля в офисе пройдет развлекательная программа. Гости смогут принять участие в викторине и мастер-классах. Наиболее отличившиеся горожане получат призы, передает официальный сайт мэра Москвы.

2 июля сообщалось, что специалисты завершили капитальный ремонт центра предоставления государственных услуг «Мои документы» в районе Свиблово. В процессе работ специалисты оборудовали административные кабинеты, помещения для архивов и комнаты для отдыха персонала.