Капитальный ремонт центра «Мои документы» завершен в Свиблове

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

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Специалисты завершили капитальный ремонт центра предоставления государственных услуг «Мои документы» в районе Свиблово. Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

— В ходе работ помещения оборудовали всеми современными средствами для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями, увеличили зону оказания электронных услуг. Родители с малышами смогут воспользоваться специально оборудованной комнатой матери и ребенка, — сказал заместитель главы департамента Алексей Васютин.

В процессе работ специалисты оборудовали административные кабинеты, помещения для архивов и комнаты для отдыха персонала. Также обустроили отдельный кабинет для отдела по вопросам миграции. Офис оснастили современными системами электроснабжения, водоотведения, центрального отопления. Помимо этого, модернизировали пожарную и охранную сигнализации.

23 июня стало известно, что специалисты завершили работы по капитальному ремонту в доме 24 на улице Большой Татарской. Отмечается, что здание было построено в 1914 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле.