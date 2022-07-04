Городские службы продолжают работу в режиме повышенной готовности из-за жары в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары в столице. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Из-за наступления знойной погоды почти 550 бригад энергетиков перевели на усиленное дежурство. Также специалисты подготовили необходимое количество аварийных источников электроснабжения и увеличили число осмотров линий электропередачи.

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Для содержания дорожного полотна было задействовано около 3,5 тысячи единиц поливомоечной техники. Это позволяет в цикличном режиме осуществлять мойку дорог и проводить до пяти раз в день аэрацию воздуха, отметили в пресс-службе.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на предстоящей неделе. По его словам, в понедельник и вторник в столице ожидается жаркая погода.