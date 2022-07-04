Организатор и 14 членов запрещенного в РФ движения АУЕ задержаны в Тыве

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Руководитель и 14 членов экстремистского сообщества АУЕ* задержаны в Республике Тыва. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, участники запрещенного движения пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, ненависть и насилие в отношении правоохранительных органов, осуществляли денежные сборы для пополнения преступных касс и поставку осужденным запрещенных предметов и веществ.

Задержанным предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ: «Организация деятельности экстремистской организации, вовлечение в ее деятельность» и «Финансирование экстремистской деятельности и занятие высшего положения в преступной иерархии».

14 фигурантов уже арестованы, а в отношении еще одного проводится судебно-медицинская экспертиза.

23 июня стало известно, что перед судом предстанет еще один участник движения, который занимался пропагандой и финансированием терроризма из СИЗО.

АУЕ* — организация признана экстремистской Верховным судом Российской Федерации.