Минпромторг добавил новые компании в перечень для параллельного импорта

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Министерство промышленности и торговли приняло решение скорректировать перечень товаров для параллельного импорта. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

— Этот механизм работает. Мы не так давно внесли в Минюст откорректированный перечень. Там в том числе удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. Поэтому мы их исключили из этого перечня. А, наоборот, включены компании Siemens, BMW — те, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет свою продукцию на наш рынок, — отметил он.

При этом Мантуров добавил, что в перечень также должна войти продукция компании Lego. При этом из перечня будут исключены Wilo (насосное оборудование для систем водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования), Duracell (гальванические элементы, батареи, аккумуляторы), Merries (средства детской гигиены) и ряд других компаний. Такое решение принято в связи с тем, что производители гарантируют импорт по официальным каналам, сообщает РИА Новости.

В пятницу, 6 мая, Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, которые разрешены для параллельного импорта в Россию. В общей сложности в списке насчитывается 96 позиций. Также в списке можно найти медицинские и музыкальные инструменты, часы Apple, игровые приставки Xbox и косметические товары.

Помимо этого, ассоциация крупных международных производителей различных товаров «Русбренд» выступила с предложением об исключении косметики и бытовой химии из списка товаров для параллельного импорта. В перечне косметических или туалетных средств приводятся Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, Nivea, Rexona, Axe, «Чистая линия», «Сто рецептов красоты» и другие. В список моющих средств и мыла попали Domestos, Vanish, Cillit, Tiret и Dosia.