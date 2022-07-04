Сын Сергея Доренко подал в суд на вдову журналиста

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Сын телеведущего и бывшего главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко подал иск в отношении его вдовы. Об этом стало известно в понедельник, 4 июля.

Доренко скончался в 2019 году. Сразу после его смерти начались скандалы в семье журналиста.

Так, по данным Telegram-канала Mash, старшие дочери Доренко хотели похоронить его по христианским обычаям, а жена Юлия настаивала на кремации. При это женщина ссылалась на то, что это было последним желанием ее супруга.

В итоге тело Сергея Доренко кремировали. Часть праха развеяли над Керчью — по словам Юлии, это тоже было последней волей ее мужа, а часть захоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

При этом ответственной за захоронение и обладательницей соответствующих прав стала именно Юлия. Сын телеведущего от первого брака — 23-летний Прохор — планирует в судебном порядке переоформить документы на себя.

По заявлению мужчины, передача прав ему необходима для того, чтобы после смерти хоронить на этом месте других членов семьи.

10 мая текущего года стало известно о смерти еще одного российского журналиста и издателя Игоря Свинаренко. Он скончался в возрасте 64 лет.