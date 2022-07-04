ЕС предложил создать платформу по сбору средств на восстановление Украины

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Еврокомиссия (ЕК) предложила Украине создать международную платформу для аккумуляции средств и рекомендаций по восстановлению страны и проведению реформ. Об этом в понедельник, 4 июля, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

— Канцлер (Германии Олаф — прим. «ВМ») Шольц и я в тесном взаимодействии с международными партнерами организуем после лета конференцию высокого уровня, которая поможет вернуть бизнесу доверие к Украине и готовность инвестировать в нее, — сказала политик.

ЕС уже предоставил Украине порядка 6,2 миллиарда евро помощи и даст еще больше в среднесрочной и долгосрочной перспективе, передает слова фон дер Ляйен ТАСС.

1 июля бывший статс-секретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «сошел с ума», потому что требует от Запада эскалации ситуации на территории своей страны вместо призывов к миру.

По словам экс-чиновника, на саммите НАТО в Мадриде украинский лидер призвал военный блок вступить в открытый конфликт с Россией.