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Собянин рассказал о реорганизации неэффективных промзон в столице

Лейла Алиева
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Собянин рассказал о реорганизации неэффективных промзон в столице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице продолжаются работы по реорганизации неэффективных промзон. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В этом году уже одобрили проекты комплексного развития 46 заброшенных территорий. В рамках проекта «Индустриальные кварталы» там планируется построить общественно-деловые здания, жилье и новые производства. Это серьезные вложения в экономику Москвы и новые рабочие места, — отметил он.

Собянин рассказал о реорганизации неэффективных промзон в столице Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

По словам заммэра, первый договор о комплексном развитии бывшей промзоны «Октябрьское поле» был подписан в 2020 году. В настоящее время специалисты ведут работы по реорганизации в «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе» и на двух участках в «Коровино».

Кроме того для реорганизации участков старых промзон «Южный порт» и «Зюзино» привлечены городские операторы, уточнил Собянин в своем Telegram-канале.

С начала 2022 года Москва в рамках программы «Индустриальные кварталы» одобрила 46 проектов комплексного развития территорий. Общая площадь объектов превышает 570 гектаров. Чаще всего территории заняты складами и самостроями или вовсе заброшены.

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