Автомобиль наехал на двух человек на востоке Москвы
Водитель сбил двух пешеходов в столичном районе Измайлово. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— На месте работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП выясняются, — говорится в сообщении.
Инцидент произошел на пересечении 4-й Парковой улицы и Заводского проезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». На кадрах видно, как автомобиль наехал на пешеходов, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
4 июля было перекрыто движение по улице Каховке из-за дорожных работ в связи с обрушением грунта на участке. Асфальт провалился прямо под проезжавшим автомобилем. В результате инцидента пострадали пять человек, все они были госпитализированы.