Автомобиль наехал на двух человек на востоке Москвы

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

4-я Парковая улица, Москва, Россия Карта всех событий

Водитель сбил двух пешеходов в столичном районе Измайлово. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП выясняются, — говорится в сообщении.

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Инцидент произошел на пересечении 4-й Парковой улицы и Заводского проезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». На кадрах видно, как автомобиль наехал на пешеходов, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

4 июля было перекрыто движение по улице Каховке из-за дорожных работ в связи с обрушением грунта на участке. Асфальт провалился прямо под проезжавшим автомобилем. В результате инцидента пострадали пять человек, все они были госпитализированы.