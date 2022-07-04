Москвичам разъяснили порядок действий при аварии без пострадавших

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Дептранс Москвы поделился с водителями поэтапной инструкцией о том, что делать при аварии без пострадавших.

Так, вначале необходимо переместить автомобиль в безопасное место, чтобы не допустить новых аварий и пробок. Затем следует сделать фото повреждений и описать ДТП на бумажном бланке европротокола.

После чего необходимо отправить данные страховщикам в течение 5 рабочих дней со дня аварии, а по истечении 15 дней после согласования со страховой начинать ремонт. Нахождение на проезжей части, напомнили в ЦОДД, является опасным, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

27 июня дептранс сообщил, что водителям следует быстрее покидать дорогу в случае мелкого ДТП на скоростной магистрали, чтобы избежать «эффекта домино».

ЦОДД отметил, что в непогоду или темное время суток знака аварийной остановки бывает недостаточно, особенно при плохой погоде водители не успевают его заметить и затормозить. По сравнению с прошлым годом автовладельцы стали на 10–15 процентов чаще попадать во «вторичные ДТП».