Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила 1800 долларов за тысячу кубометров

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Цена газа в Европе на закрытии торгов на бирже в понедельник превысила 1 800 долларов за тысячу кубических метров впервые с 9 марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 804,3 доллара за одну тысячу кубометров или 167,3 евро за киловатт-час.

В целом стоимость газа за день увеличилась более чем на 13 процентов.

4 июля сообщалось, что каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой по причине сокращения поставок российского газа и инфляции на территории стран Евросоюза.

Большинство опрошенных (75 процентов) назвали повышение цен в магазинах и на АЗС тяжелым или очень тяжелым бременем, половина респондентов сообщили об ухудшении своего экономического положения.

Также стало известно, что сокращение поставок природного газа из России вынудило европейские страны использовать запасы, которые были созданы для потребления в пик предстоящего зимнего сезона. Снижение поставок коснулось Австрии, Германии, Италии и Франции.