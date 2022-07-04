Дом по реновации на 216 квартир сдали в эксплуатацию на юго-востоке Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Люблинская улица, 109 Карта всех событий

Жилой дом на 216 квартир с подземной автостоянкой ввели в эксплуатацию по программе реновации в районе Люблино. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Объект возведен по адресу улица Люблинская, дом 109, корпус 1. Застройщиком является Московский фонд реновации жилой застройки, — сказал глава ведомства.

Площадь новостройки, как уточняется, составляет 12,7 тысячи квадратных метров. Отделка в квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Первый этаж нового дома будет занят магазинами, салонами и другими точками оказания услуг. На прилегающей территории выполнено благоустройство, также там оборудовали детскую площадку, передает агентство городских новостей «Москва».

1 июля в столичном районе Котловка специалисты приступили к строительству дома по программе реновации. Отмечается, что в здании построят 188 квартир: 144 однокомнатных, 28 двухкомнатных, 15 трехкомнатных и 1 четырехкомнатную.