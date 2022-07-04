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Великобритания расширила список антироссийских санкций

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Великобритания расширила список антироссийских санкций
Фото: Unsplash

Великобритания ввела санкции против руководства медиагруппы «Ньюсфронт», а также аналитического центра News World International. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе британского правительства.

Ограничительные меры также ввели против дочери политолога Александра Дугина, директоров «Ньюсфронта» Евгения Глотова и Юрия Федина, сооснователя медиагруппы и заместителя председателя «Внешэкономбанка» Михаила Синелина.

Кроме того, под санкции попали Алена Чугулева и Аэлита Мамакова. Предполагается, что они связаны с сайтом «Саусфронт» и его финансированием. Попавшие в санкционный список люди, как утверждает правительство Великобритании, якобы занимаются распространением дезинформации о ситуации на Украине, передает ТАСС.

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство выступает за конфискацию попавших под антироссийские санкции активов в пользу Украины и в данный момент прорабатывает этот вопрос. Глава британского МИД считает, что парламенту Великобритании, скорее всего, потребуется принять новый закон, который позволил бы конфисковать замороженные активы РФ.

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