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Роспотребнадзор отменил самоизоляцию после ПЦР-теста для путешественников

Антон Махов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор отменил самоизоляцию после ПЦР-теста для путешественников
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию после сдачи ПЦР-теста для прибывающих в Россию. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в ведомстве.

— Тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда в Россию, больше не придется самоизолироваться до получения результата, — говорится в сообщении.

Несмотря на то что Роспотребнадзор снял большую часть ограничений, введенных из-за пандемии, некоторые противоэпидемические меры при въезде в Россию все еще актуальны. Так, россиянам по-прежнему нужно заполнять анкету на «Госуслугах» перед возвращением домой.

Кроме того, в течение трех дней после прибытия следует сдать ПЦР-тест. При этом заполнять анкеты и сдавать тесты необязательно прибывающим в страну по суше гражданам России и стран — членов ЕАЭС, говорится в Telegram-канале Роспотребнадзора.

4 июля Россия отменила обязательные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию для приезжающих в страну граждан Белоруссии. Уточняется, что для туристов из других стран наличие отрицательного ПЦР-теста остается обязательным.

Помимо этого, Россия с 15 июля снимает коронавирусные ограничения на пересечение границы.

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