Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в 14 подконтрольных пунктах Донецкой области. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе офиса украинского лидера.

Речь идет о Бахмутской, Великоновоселковской, Звановской, Комарской, Краматорской, Кураховской, Лиманской, Николаевской, Святогорской, Северской, Соледарской, Часовоярской, Черкасской и Шаховской администрациях.

Зеленский также поручил генеральному штабу ВСУ и Донецкой областной государственной администрации выполнить мероприятия по созданию этих военных администраций, передает ТАСС.

До этого стало известно, что союзные силы России и Луганской народной республики (ЛНР) взяли под контроль город Лисичанск. Однако во время своего ухода украинские военнослужащие взорвали часть административных зданий, в том числе и мэрию.

1 июля бывший статс-секретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер заявил, что Зеленский «сошел с ума», потому что требует от Запада эскалации ситуации на территории своей страны вместо призывов к миру.

По словам экс-чиновника, на саммите НАТО в Мадриде украинский лидер призвал военный блок вступить в открытый конфликт с Россией.