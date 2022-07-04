Дольщикам проблемного дома в ЖК «Митино О2» начали выдавать ключи

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Дольщикам проблемного дома в жилом комплексе «Митино О2» в городском округе Красногорск начали выдавать ключи. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий.

— В целом пострадавшими по объекту признаны 311 человек. Многие уже записались на приемку помещений и выдачу ключей от квартир, кладовых и машино-мест в доме 8 ЖК «Митино О2», — сказал главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.

Фонд получил разрешение на ввод в эксплуатацию данного дома 29 июня. Общая площадь объекта превышает 20 тысяч «квадратов», в нем расположены 491 квартира, а также подземный паркинг на 220 машино-мест, передает агентство городских новостей «Москва».

Депутат Московской городской думы Александр Козлов сообщил, что в ТиНАО осталось достроить пять проблемных объектов для дольщиков. По его словам, в настоящее время специалисты работают еще на четырех площадках: ЖК «Легенда», ЖК «Кокошкино», ЖК «Троицк Е-39», ЖК «Остров Эрин».

22 мая стартовала поставка лифтового оборудования в корпуса № 27, 28/29 второй очереди проблемного ЖК «Царицыно». Там будут работать лифтовые кабины отечественного производства, отвечающие всем современным стандартам качества и безопасности. При этом в шахтах корпусов № 30 и 31 уже установлены кронштейны, направляющие, лебедки и другое сопутствующее оборудование.