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Минпромторг рассказал о преимуществах ухода Microsoft из России

Антон Махов
Технологии
Минпромторг рассказал о преимуществах ухода Microsoft из России
Фото: depositphotos

Уход компании Microsoft из России положительно скажется на отечественных производителях программного обеспечения. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил заместитель главы Минпромторга Василий Шпак.

— Я уверен, что вопрос значительного роста конкурентоспособности решений — это лишь вопрос времени. С увеличившимся спросом и доступом к потребителю, с их обратной связью наши разработчики сумеют совершить рывок по повышению качества своих продуктов, — сказал чиновник.

По его словам, уход Microsoft не вызовет широкомасштабного распространения пиратских операционных систем. Помимо этого, Шпак добавил, что в России уже существуют операционные системы Astra, «Альт», «Ред ОС», сообщает ТАСС.

23 июня американская технологическая компания Microsoft начала сокращать свой бизнес в России. Тогда в корпорации заявили, что окажут поддержку российским сотрудникам.

Руководитель аналитического агентства Content-Review Сергей Половников в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что уход с российского рынка американских компаний IBM и Cisco не приведет к коллапсу, так как в стране есть свои производители серверного и сетевого оборудования.

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