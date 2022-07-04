Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

На Живописной улице в Москве на время проведения оперативных работ запустили автобусы

Егор Провоторов
Город
На Живописной улице в Москве на время проведения оперативных работ запустили автобусы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Живописная улица Карта всех событий

На время проведения оперативных работ в дополнение к трамваям на Живописной улице начали курсировать автобусы, сообщила в понедельник, 4 июля, пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столичного региона.

Уточняется, что маршрут трамвая №28 больше не работает, а на маршруте №31 увеличены интервалы. Также в дополнение к трамваям работает временный маршрут автобуса №028, следующего от проспекта Маршала Жукова до станции метро «Щукинская».

В столичном Дептрансе рекомендовали пассажирам пересаживаться на трамвай №15 у станции метро «Щукинская» для проезда к станции метро «Сокол», а также на трамвай №30 для проезда к станциям столичной подземки «Войковская» и «Стрешнево».

Накануне стало известно, что с 5 июля по 24 сентября ограничат движение на 77-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).

Также стало известно об изменении схемы движения транспорта на пересечении улиц Перервы и Белореченской. В частности, специалисты обустроили большее число полос для движения по улице Перерве в сторону улицы Верхние Поля.

Москва Ограничения Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте