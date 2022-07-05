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В Великобритании ожидают коллапса британских предприятий из-за дефицита газа

Егор Провоторов
В мире
В Великобритании ожидают коллапса британских предприятий из-за дефицита газа
Фото: Pixabay

В Великобритании могут закрыться многие предприятия, если холодная зима приведет к дефициту «голубого топлива», а его поставки из России в Европу прекратятся, пишет в понедельник, 4 июля, британское издание Financial Times.

Крупнейшие промышленные потребители энергии рассчитывают предупредить британский кабмин о том, что с приходом холодов часть мануфактур может прекратить работу из-за острой нехватки топлива и чрезвычайных мер правительства по ограничению его использования.

Непрерывная подача топлива имеет решающее значение для многих энергоемких процессов, в частности для производства керамики и стекла, напомнили авторы материала британского издания.

По словам аналитиков, до сих пор британские чиновники преуменьшали проблему поставок энергоносителей в страну. В правительстве настаивают, что этой зимой не рассчитывают вводить нормирование потребления «голубого топлива».

Экстренный план Лондона был основан на «крайне маловероятном» сценарии, при котором Москва перестанет снабжать Европу топливом, а затем Норвегия уменьшит транзит в Великобританию, говорится в материале.

При этом британские аналитики обеспокоены, поскольку раньше во время интенсивных холодов Лондон закупал дополнительные объемы сырья у других европейских стран. В Евросоюзе призвали фабрики и домохозяйства сократить потребление газа на случай прекращения его импорта из России, пишет РИА Новости.

Накануне появилась информация, что цена газа в ЕС впервые с марта превысила 1800 долларов за тысячу кубометров.

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