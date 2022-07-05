Алиханов предложил подарить президенту Польши карту

Фото: Пресс-служба Совфеда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил подарить карту польскому президенту Анджею Дуде, который назвал Балтийское море внутренним морем Североатлантического альянса (НАТО).

Открывая в понедельник, 4 июля, заседание Совета национальной безопасности Польши, глава государства заявил, что Балтийское море в настоящее время становится внутренним бассейном стран НАТО.

Алиханов призвал открыть карту, на которой заметно очевидное противоречие заявлений польского политика реальности, пишет РИА Новости.

Если только они нашу страну туда уже не приняли, может, я отстал, может, Дуда что-то знает, чего я не знаю. Могу Дуде карту даже подарить, там и Крым наш, — подчеркнул глава Калининградской области.

Накануне президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо, где он проинформировал о приеме в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. Отмечается, что аналогичное письмо было направлено в «определенные комитеты Конгресса».

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил в беседе с «Вечерней Москвой», что Североатлантический альянс будет расширяться по двум направлениям — скандинавскому и восточному. При этом костяк военного блока по-прежнему будет состоять из европейских стран.