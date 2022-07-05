Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Алиханов предложил подарить президенту Польши карту

Егор Провоторов
В мире
Алиханов предложил подарить президенту Польши карту
Фото: Пресс-служба Совфеда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил подарить карту польскому президенту Анджею Дуде, который назвал Балтийское море внутренним морем Североатлантического альянса (НАТО).

Открывая в понедельник, 4 июля, заседание Совета национальной безопасности Польши, глава государства заявил, что Балтийское море в настоящее время становится внутренним бассейном стран НАТО.

Алиханов призвал открыть карту, на которой заметно очевидное противоречие заявлений польского политика реальности, пишет РИА Новости.

Если только они нашу страну туда уже не приняли, может, я отстал, может, Дуда что-то знает, чего я не знаю. Могу Дуде карту даже подарить, там и Крым наш, — подчеркнул глава Калининградской области.

Накануне президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо, где он проинформировал о приеме в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. Отмечается, что аналогичное письмо было направлено в «определенные комитеты Конгресса».

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил в беседе с «Вечерней Москвой», что Североатлантический альянс будет расширяться по двум направлениям — скандинавскому и восточному. При этом костяк военного блока по-прежнему будет состоять из европейских стран.

Польша Калининградская область Балтика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте