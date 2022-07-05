Губернатор Курской области сообщил об обстреле приграничных сел

Фото: adm.rkursk.ru

Украинская армия обстреляла приграничные поселки в Глушковском районе Курской области. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, снаряды прилетели в деревню Марково и поселок Теткино.

— Обстрел продолжается, все подробности позже, — написал Старовойт на своей странице в Telegram.

До этого Минобороны сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.