Ливни, грозы и град: синоптик рассказал о погоде в Москве 5 июля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве во вторник, 5 июля, ожидаются кратковременные ливни с грозами и местами с градом. Температура воздуха в столице прогреется до плюс 31 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня в Москве ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера, в отдельных районах с грозами, местами возможен град. Температура в столице плюс 29–31 градус, по области ожидается от 27 до 32 градусов, — заявил Леус.

По его словам, ветер в городе будет дуть с юго-востока со скоростью 3–8 метров в секунду, при грозе ожидаются сильные порывы. Атмосферное давление в столице составит 747 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на предстоящей неделе. По его словам, в понедельник и вторник в столице ожидается жаркая погода, а со среды картина изменится: от теплового купола столица перейдет к более щадящей погоде с ливнями и грозовыми дождями. Во время перехода возможны сильные порывы ветра. К концу недели температура опустится до комфортных плюс 22–25 градусов.