Жителям столицы рассказали, как работают лауреаты конкурса «Московская реставрация»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столице уделяется большое внимание историческому облику зданий. Реставраторы не только восстанавливают первоначальный внешний вид, но и бережно возвращают интерьеры. Оценить внутреннее убранство исторических помещений сегодня можно во многом благодаря конкурсу «Московская реставрация».

Конкурс проводится в городе в 12-й раз. В нем принимают участие архитекторы, мастерские, инженерные и производственные организации, собственники и арендаторы городских объектов культурного наследия.

Усилиями участников конкурса в 2018 году были восстановлены палаты бояр Романовых. Перед специалистами стояла задача вернуть первоначальный облик богатого боярского дома XVI–XVII веков. В ходе работ были восстановлены своды, полы, окна и двери. Кроме того, была отреставрирована и деревянная отделка интерьеров.

В 2020 году лауреатом конкурса «Московская реставрация» стал Северный речной вокзал. Над проектом реставрации трудилось около 500 человек. Специалисты восстановили исторические росписи интерьеров, привели в порядок 24 фарфоровых панно на фасадах, воссоздали украшенный фигурами гагар и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого москвичам рассказали о работе почетного реставратора Елены Николаевой. Она работала над восстановлением Государственного исторического музея на Красной площади, дома именитого купца Кирьякова на Петровке, дома общества «Детский труд и отдых» в Вадковском переулке и так далее.