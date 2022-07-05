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Онищенко рассказал, стоит ли опасаться дефицита вакцин в России

Ирина Игнатенко
Общество
Онищенко рассказал, стоит ли опасаться дефицита вакцин в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о том, что международная биофармацевтическая компания MSD намерена прекратить поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита.

По мнению эксперта, россиянам не стоит опасаться дефицита вакцин. Во-первых, поставки не будут приостановлены с завтрашнего дня, это постепенный процесс. Кроме того, национальный календарь прививок «закрыт» отечественными препаратами.

Тем не менее, Онищенко добавил, что подобные события — это серьезный знак для того, чтобы развивать собственные производства, передает ФАН.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк в свою очередь отметил, что российский рынок не заметит частичный уход фармкомпании MSD, так как выводится небольшой объем вакцин, передает НСН.

Ранее в Минздраве РФ уже прокомментировали сообщение компании MSD о намерении прекратить поставки медикаментов.

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