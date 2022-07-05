Сергей Собянин: В этом году в Москве зацветут 55 миллионов цветов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В этом году столицу украсят 55 миллионов цветов — от роз до пионов. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Каждый из 12 тысяч цветников в сегодняшней столице — настоящее произведение искусства с красивым запоминающимся рисунком и плотным, не увядающим все лето цветочным ковром. Причем цветочные клумбы в жилых районах выглядят не хуже цветников на центральных площадях, — сказал он.

Глава города напомнил, что Москва в начале 2000-х годов выглядела серо и неподобающе для столицы России. Тогда в городе тротуары были везде заставлены автомобилями, а улицы завешены рекламой и проводами.

С тех пор количество цветников выросло более чем вдвое — с 5,5 тысячи до 12 тысяч. Общая площадь цветочных композиций достигает 88 гектаров. Цветы являются одним из лучших средств украсить город и добавить красок достопримечательностям, отметил Собянин в личном блоге.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что в столице продолжаются работы по реорганизации неэффективных промзон. По его словам, в этом году правительство города одобрило проекты комплексного развития 46 заброшенных территорий.