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Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства Академии спорта «Динамо»

Александр Афонин
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Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства Академии спорта «Динамо»
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Петровский парк Карта всех событий

В столичном районе Аэропорт продолжается строительство многофункционального спортивно-тренировочного комплекса «Академия спорта «Динамо». Об этом во вторник, 5 июля, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На данный момент ведется строительство многофункционального спортивно-тренировочного комплекса «Академия спорта «Динамо» общей площадью более 30 тысяч квадратных метров, — сказал он.

Заммэра добавил, что сейчас специалисты завершают строительство монолитных конструкций на уровне третьего этажа. Кроме того, они начали монтаж металлоконструкций, внутренних и наружных инженерных коммуникаций, кладки и так далее.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что в академии будут предусмотрены зоны для занятия баскетболом, гандболом, волейболом и мини-футболом с трибунами. Помимо этого, там появятся помещения для проведения профессиональных соревнований, гимнастический зал и зал хореографии.

Глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов в конце июня сообщил, что специалисты построят уникальный спортивный кластер на территории Мневниковской поймы. Сдача объекта планируется после 2024 года.

Спорт Строительство Андрей Бочкарев
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